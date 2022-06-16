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Позиции Украины усиливает оборонная поддержка более 40 стран, - Блинкен

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Вашингтон, Четверг 16 июня 2022 06:09
Позиции Украины усиливает оборонная поддержка более 40 стран, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Помощь в сфере безопасности со стороны США и еще более 40 союзников продолжает усиливать позиции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как отметил глава Госдепартамента, это способствует обеспечению победы Украины на поле боя, а также укреплению ее позиций за столом переговоров.

"Президент Путин намеревался разделить Соединенные Штаты, их союзников и партнеров. Тем не менее мы сильнее и сплоченнее, чем когда-либо. Кремль думал, что это подорвет или даже свергнет украинское правительство, но президент Зеленский и правительство Украины крепкие", - заявил Блинкен.

Блинкен также напомнил, что США и другие государства ввели мощные санкции против России, усилили сдерживание и оборону НАТО на восточном фланге и предоставили "исторический уровень военной и другой помощи Украине",

Напомним, американский президент Джо Байден позвонил Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов.

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