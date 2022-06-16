Позиции Украины усиливает оборонная поддержка более 40 стран, - Блинкен

Помощь в сфере безопасности со стороны США и еще более 40 союзников продолжает усиливать позиции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как отметил глава Госдепартамента, это способствует обеспечению победы Украины на поле боя, а также укреплению ее позиций за столом переговоров.

"Президент Путин намеревался разделить Соединенные Штаты, их союзников и партнеров. Тем не менее мы сильнее и сплоченнее, чем когда-либо. Кремль думал, что это подорвет или даже свергнет украинское правительство, но президент Зеленский и правительство Украины крепкие", - заявил Блинкен.

Блинкен также напомнил, что США и другие государства ввели мощные санкции против России, усилили сдерживание и оборону НАТО на восточном фланге и предоставили "исторический уровень военной и другой помощи Украине",

Напомним, американский президент Джо Байден позвонил Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.