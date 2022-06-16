Позиції України посилює оборонна підтримка понад 40 країн, - Блінкен

Допомога у сфері безпеки з боку США і ще понад 40 союзників продовжує посилювати позиції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Як зазначив глава Держдепартаменту, це сприяє забезпеченню перемоги України на полі бою, а також зміцненню її позицій за столом переговорів.

"Президент Путін мав намір розділити Сполучені Штати, їх союзників і партнерів. Проте ми сильніші і згуртованіші, ніж будь-коли. Кремль думав, що це підірве або навіть повалить український уряд, але президент Зеленський і Уряд України міцні", - заявив Блінкен.

Блінкен також нагадав, що США та інші держави ввели потужні санкції проти Росії, посилили стримування і оборону НАТО на східному фланзі і надали "історичний рівень Військової та іншої допомоги Україні",

Нагадаємо, американський президент Джо Байден подзвонив Зеленському і оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів.

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