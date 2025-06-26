"Позич мені трохи" через 2 місяці стосунків: небезпечний сигнал чи ні?

Прохання про гроші на початку стосунків - річ, яка викликає дискомфорт і купу запитань. Коли новий партнер чи партнерка, з якими ви разом лише кілька місяців, просить позичити гроші, - це може бути як сигнал довіри, так і тривожний маркер.
Чи варто погоджуватися на таке прохання, як побачити маніпулювання і що робити у такий ситуації, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.
У перші 2-3 місяці стосунків люди тільки починають знайомитись глибше. Якщо партнер уже просить у вас гроші, варто поставити собі питання:
Такі прохання - не норма. Це ознака:
"Стосунки тільки-тільки набрали обертів: спільні вечори, ніжні слова, перші плани на майбутнє… І тут раптом - прохання про гроші. Знайома ситуація? Для когось це одразу червоний прапорець, а хтось кидається рятувати "коханого" чи "кохану", не задумуючись", - каже експерт.
Давайте розберемося, що криється за такою поведінкою і як реагувати:
Якщо людина вже другий місяць розповідає про фінансові труднощі, а ви - "єдиний шанс на порятунок" - варто насторожитися.
Коли між вами ще немає довіри, глибокого зв'язку та стабільності, фінанси краще тримати окремо.
"Я думав(ла), що можу тобі довіряти…", "Якщо ти мене любиш…" - якщо такі фрази супроводжують прохання про гроші - це не почуття, а банальний тиск.
Здорова людина зрозуміє вашу позицію. Той, хто переслідує інші цілі - може показати справжнє обличчя.
Вам не зобов'язані подобатися такі прохання, навіть якщо причина звучить драматично. Маєте право відмовити без почуття провини.
Варто розрізняти:
Тимчасову реальну потребу (наприклад, затримка зарплати, раптова хвороба) - така ситуація має бути чітко пояснена, з планом повернення.
Необґрунтоване прохання (на розваги, закрити давні борги, "бо нема грошей до кінця тижня", або "ти ж мене любиш") - це червоний прапорець.
Також зверніть увагу на:
Тон прохання - чи вас змушують, чи просять?
Що буде у разі відмови - образа, агресія чи розуміння?
Чи є тиск на емоції - "Якщо ти не позичиш, значить не кохаєш".
Відмовляти теж треба вміти. Ось фрази, які допоможуть:
Це не відмова у допомозі, це - захист особистих кордонів.
"Пам'ятайте про те, що хороші стосунки будуються на довірі, а не на кредитах і фінансовій залежності. Здорові стосунки не починаються з фінансових маніпуляцій. Часом таке прохання не сигнал на довіру, а тест на те, наскільки вами можна скористатися", - резюмує Віталій Курсік.