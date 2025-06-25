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Перше побачення: куди не йти, якщо хочете зустрітися вдруге

Середа 25 червня 2025 20:30
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Перше побачення: куди не йти, якщо хочете зустрітися вдруге Куди не варто запрошувати жінку на перше побачення (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Перше побачення - це не просто зустріч, а тест на емоційний інтелект, тактовність і здоровий глузд. І вибір місця тут відіграє не меншу роль, ніж тема для розмови чи те, як ви одягнуті.

Яких місць варто уникати, якщо ви хочете побачитися з жінкою ще раз, розповів для РБК-Україна лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Перше побачення - це як трейлер до фільму. Якщо не зачепило - другого шансу може не бути. І тому місце зустрічі тут має значення.

Отож, куди краще не вести жінку, якщо хочете залишити хороше враження:

До себе або до неї додому

До себе додому - серйозно? Це виглядає як "Привіт, я не планую зусиль вкладати, але натяки зрозумілі".

"Навіть якщо ви запрошуєте подивитися кіно або обіцяєте пригостити вечерею - це виглядає, як запрошення з підтекстом. А це неетично, небезпечно і поставить людину в незручне становище", - пояснює фахівець.

На тренування

У спортзал - навіть якщо вона фітнес-леді, перше побачення - не час для поту й червоного обличчя. Романтичне враження ви точно не справите.

Фастфуд або їдальня

В дешеву забігайлівку - атмосфера важлива, і запах старої олії не додає романтики.

"Навіть якщо ви обожнюєте піцу за 100 гривень чи шаурму з доставкою, перше побачення - не про це", - підкреслює експерт.

Гучний бар або клуб

Говорити ви там не зможете, доведеться кричати. Враження втрачається, інтимності - ніякої. Якщо ще додати вживання алкоголю, то другої зустрічі точно не буде.

На прогулянку з друзями

На зустріч із твоїми друзями - це розвага для тебе, а не про вашу майбутню спільну тусовку. Вам буде весело, а дівчині - ніяково.

В кіно

У кінотеатр - і 2 години мовчати поруч? А коли ж спілкуватися?

"Це звучить романтично тільки у теорії. В реальності - ви сидите дві години поруч у темряві, не говорите, і у вас нуль шансів на зближення", - додає Віталій Курсік.

На роботу

До себе на роботу чи у відрядження - ні, це не "корисне поєднання справ", а показник, що ви не готові виділити час лише для неї.

В гості до рідних

На сімейне застілля - знайомити з мамою в перший день? Вона втече ще до десерту.

"Влаштовувати перевірку на витривалість не варто, ви ж не на реаліті-шоу. Людина прийшла познайомитися з вами, а не з мамою та всіма іншими родичами", - каже експерт.

Запам'ятайте, що перше побачення - це про легкість, комфорт і можливість познайомитися. А ще - це шанс показати себе уважним, тактовним і цікавим.

"Обираючи місце, пам'ятайте, не йдеться про гроші чи ефект, йдеться про настрій. І краще простий парк із гарною розмовою, ніж гучна вечірка, на якій ніхто не почув одне одного. Ну і трошки креативу не завадить", - резюмує Віталій Курсік.

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