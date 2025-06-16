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LAT, соло-партнерство, відкриті пари: які види стосунків тепер "у моді" і як тепер з цим жити

Понеділок 16 червня 2025 20:30
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LAT, соло-партнерство, відкриті пари: які види стосунків тепер "у моді" і як тепер з цим жити Які формати та види стосунків зараз у тренді (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Соціальні структури змінюються. Люди пізніше одружуються, частіше розлучаються, більше часу присвячують кар’єрі, самоусвідомленню та терапії. У цих умовах традиційна модель "один раз і назавжди" часто не працює або не приваблює. І на її місце приходять альтернативи - з різним ступенем близькості, відповідальності й побутової інтеграції.

Які види стосунків зараз у моді та чому це так важливо, розповів для РБК-Україна лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Колись було все просто: якщо ти не одружений до 25 - щось із тобою не так. А тепер? Вибір ширший, ніж у меню веганського кафе.

"І поки бабуся питає: "А коли вже весілля?", у Tinder в анкетах - "відкриті стосунки", "енемі-то-лавери", "партнерство без побуту", "куїрплатонічне щось" і багато інших слів, які батьки ще не чули, але вже бояться", - каже експерт.

Він назвав типи стосунків, які зараз у тренді:

Партнерство замість "казки про кохання"

Фокус на підтримці, спільному розвитку, повазі. Тут важливе не тільки "люблю", а й "можу покластися на тебе". Дуже популярно у людей 30+, які вже натішились романтикою з драмою.

Партнерство без побуту

Ні, це не про LAT. Це коли пара живе разом, але повністю автономна у фінансах, обов’язках, навіть спілкуванні. По суті, це співіснування з любов'ю, але без класичних очікувань (від жінки - готувати, від чоловіка - забезпечувати).

Поліаморія та етична не моногамія

Це не просто "відкрита пара", а домовленість про кількох партнерів з емоційною та сексуальною складовою, на основі прозорості, поваги й чесності. Такі формати обирають ті, хто вірить, що одна людина не може задовольнити всі потреби - і це нормально.

"Хтось щиро вірить, що любов і сексуальна ексклюзивність - не обов'язково одне й те саме. Це складно, потребує зрілості, чесності, і ні - не для всіх. Але точно в моді", - пояснює коуч.

Лат-стосунки (living apart together)

Маєш партнера, але не живете разом. Зручно для тих, хто любить самотність, простір і гарно спить у своєму ліжку. А ще - ідеально, коли у когось є дитина або теща.

"Це коли пара у стосунках, але не живе разом. Формат популярний у Європі серед людей 30+, які вже мали сім'ї, або не хочуть змішувати особисте життя з побутом. Дослідження у Нідерландах і Франції показують, що LAT сприяє довшому збереженню пристрасті й особистої свободи", - додає Віталій Курсік.

Стосунки без етикеток "Ми разом, але не разом"

Можна не визначати, хто кому хто. Головне - щоб обом було добре. Дуже підходить тим, хто втомився від "має бути правильно".

Соло-партнерство

Ні, це не самотність. Це стосунки з собою. Люди обирають не жити "в очікуванні того самого/тої самої", а будувати життя, яке їм подобається - з чи без партнера. Бо не кожен потребує пару, щоб відчувати себе цілісним.

"Людина у таких стосунках головною одиницею вважає себе. Вона може мати кохання, партнерів, навіть дітей - але не підпорядковує себе чужим очікуванням, і не будує життя навколо пари. Цей формат пропагують серед іншого феміністки, нейропсихологи, а також прихильники "радикального індивідуалізму", - підкреслює фахівець.

Чому люди обирають нові форми стосунків у парі

Деякі "модні" стосунки несуть певні ризики, бо вони є способом уникнути глибокої близькості або зобов'язань. Якщо цей вибір усвідомлений, відкритий та взаємний - то це альтернатива, яка має право на існування.

Плюси:

  • більше свободи й самовираження
  • менше конфліктів через побут
  • більша чесність і свідомий вибір
  • стосунки як опора, а не тягар

Мінуси:

  • відсутність чітких ролей може створити плутанину
  • потребує високого рівня емоційної зрілості
  • суспільство часто ще не приймає такі формати

Світ змінився і стосунки - теж. І хоча традиційна модель пари нікуди не зникла, вона тепер не єдина. Нові формати - це не завжди краще, але точно інакше, і точно потребують більше відповідальності. А от чи підходить вам це - це питання не моди, а власних відчуттів.

"То що, це нова мода? Так. Але насправді - це просто свобода. Свобода бути з ким хочеш, як хочеш і коли хочеш. Без "треба", "правильно", "усі так живуть". Головне - щоб вам обом було добре. А бабуся… хай питає. Її роль така", - резюмує Віталій Курсік.

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