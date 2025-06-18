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Коли час говорити про шлюб і що робити, якщо партнер не хоче весілля

Середа 18 червня 2025 20:31
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Коли час говорити про шлюб і що робити, якщо партнер не хоче весілля Як поговорити з партнером про шлюб і що робити, якщо "він не готовий" (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Ідея шлюбу може стати каменем спотикання навіть у щасливій парі. Один мріє про весілля, інший уникає будь-якої розмови. Коли доречно починати цю важливу тему? І що робити, якщо партнер прямо каже: "Я не готовий"?

Як поговорити з партнером про шлюб і як реагувати, якщо він (або вона) не готовий узаконити ваші стосунки, розповів для РБК-Україна лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Чому тема шлюбу настільки чутлива

Шлюб досі асоціюється з серйозністю, остаточністю і "точкою неповернення". Для багатьох це важливий символ довіри й зобов’язань, для інших - страх втратити свободу чи повторити батьківські помилки.

"То коли весілля?" - це питання встигає зіпсувати багато стосунків, особливо якщо його ставлять друзі, батьки або… самі партнери одне одному", - каже експерт.

  • Жінки частіше ініціюють тему весілля, бо відчувають тиск біологічного годинника, суспільства або хочуть визначеності.
  • Чоловіки можуть уникати цієї розмови, не через відсутність любові, а через інші пріоритети: фінанси, кар’єра, страх відповідальності.

Але при цьому, за словами Віталія Курсіка, у сучасному світі все більше чоловіків готові говорити про шлюб, а от їхні партнерки - не завжди.

Коли варто починати розмови про шлюб

Фахівець радить не затягувати та озвучувати свої цінності у перші пів року:

  • Якщо для вас шлюб важливий принципово, не варто мовчати, сподіваючись, що все "якось складеться".
  • Але й тиснути в стилі "нам треба поговорити" після третього побачення - теж не найкраща ідея.
  • Оптимальний момент - коли стосунки стали стабільними, з'явилась емоційна безпека, і ви вже проговорюєте спільне майбутнє.

"Тоді, коли для вас ця тема стала важливою. Не в момент першого поцілунку, звісно. Але й не тоді, коли ви вже п'ятий рік живете разом, маєте спільний кредит і собаку, а він/вона досі каже: "Навіщо ставити стосунки під тиск?" Шлюб - це не тільки весільна фотосесія і торт. Це спільні наміри. І добре було б розуміти, чи ви з партнером у цю гру граєте разом", - пояснює Віталій Курсік.

Він також рекомендує, як говорити з партнером і чого у такій розмові все ж таки варто уникати.

"Якщо вам це важливо - говоріть прямо. Не натяками, не через "жартома", не за участі подружок. А словами: "Для мене важливо знати, що ми обидва бачимо спільне майбутнє - з офіційним статусом. Як ти до цього ставишся?"

Як реагувати, якщо партнер "не готовий"

Якщо ви підняли тему, а у відповідь можете почути щось на кшталт:

  • "Я не вірю в штампи"
  • "Мені й так добре"
  • "Давай не квапити події"

Експерт каже, що такі відповіді - це не сигнал до паніки, а скоріше до роздумів та аналізу. Можна поставити уточнювальні питання, щоб зрозуміти, куди ви рухаєтеся вдвох і чи рухаєтеся взагалі.

Не варто тиснути, бо ультиматуми частіше призводять до розриву, а не до весілля.

Можна спостерігати за поведінкою партнера - чи включає він вас у свої плани на найближчий рік-два, чи підтримує у складних ситуаціях?

"Якщо партнер каже "я не готовий" - це не вирок. Але це сигнал, що ваші цілі можуть не збігатися. І тут важливо не вмовляти, не давити, не грати в "може, передумає" - а чесно відповісти собі на питання: чи я готова/ий жити в стосунках, які йдуть не туди, куди я хочу? Бо найгірше - це втратити роки, думаючи, що "ще трохи - і все зміниться", - підкреслює Віталій Курсік.

Як не зробити помилку

Запам'ятайте, що ви маєте повне право:

  • Хотіти сім'ю та визначеності
  • Не погоджуватися чекати вічно
  • Відмовитися від стосунків, які рухаються не у тому напрямку, який потрібен вам

"Якщо партнер чітко каже "ніколи", то ви маєте вибір - погодитися та терпіти й сподіватися, що людина змінить рішення або спробувати налагодити своє життя без цієї людини. Це не егоїзм, а турбота про себе. Любов - це не завжди шлюб. Але шлюб - це завжди домовленість двох. Не ілюзії. Не надії. А обопільне "так", - резюмує Віталій Курсік.

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