"Позич мені трохи" через 2 місяці стосунків: небезпечний сигнал чи ні?

Прохання про гроші на початку стосунків - річ, яка викликає дискомфорт і купу запитань. Коли новий партнер чи партнерка, з якими ви разом лише кілька місяців, просить позичити гроші, - це може бути як сигнал довіри, так і тривожний маркер.

Чи варто погоджуватися на таке прохання, як побачити маніпулювання і що робити у такий ситуації, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Коли прохання - це справді проблема

У перші 2-3 місяці стосунків люди тільки починають знайомитись глибше. Якщо партнер уже просить у вас гроші, варто поставити собі питання:

Чи не занадто швидко він/вона переходить до фінансової залежності?

Чи не створюється ситуація, де гроші стають тестом на любов або довіру?

Такі прохання - не норма. Це ознака:

або фінансової безвідповідальності

або маніпуляції

або зовнішніх проблем, які новий партнер перекладає на вас

"Стосунки тільки-тільки набрали обертів: спільні вечори, ніжні слова, перші плани на майбутнє… І тут раптом - прохання про гроші. Знайома ситуація? Для когось це одразу червоний прапорець, а хтось кидається рятувати "коханого" чи "кохану", не задумуючись", - каже експерт.

Давайте розберемося, що криється за такою поведінкою і як реагувати:

Запитання номер один: це одноразова ситуація чи система?

Якщо людина вже другий місяць розповідає про фінансові труднощі, а ви - "єдиний шанс на порятунок" - варто насторожитися.

Нові стосунки - це не бізнес-проєкт

Коли між вами ще немає довіри, глибокого зв'язку та стабільності, фінанси краще тримати окремо.

Маніпуляція почуттями - класика жанру аферистів

"Я думав(ла), що можу тобі довіряти…", "Якщо ти мене любиш…" - якщо такі фрази супроводжують прохання про гроші - це не почуття, а банальний тиск.

Поспостерігайте за реакцією на відмову

Здорова людина зрозуміє вашу позицію. Той, хто переслідує інші цілі - може показати справжнє обличчя.

Ваш комфорт - пріоритет

Вам не зобов'язані подобатися такі прохання, навіть якщо причина звучить драматично. Маєте право відмовити без почуття провини.

Як відрізнити маніпуляцію від потреби

Варто розрізняти:

Тимчасову реальну потребу (наприклад, затримка зарплати, раптова хвороба) - така ситуація має бути чітко пояснена, з планом повернення.

Необґрунтоване прохання (на розваги, закрити давні борги, "бо нема грошей до кінця тижня", або "ти ж мене любиш") - це червоний прапорець.

Також зверніть увагу на:

Тон прохання - чи вас змушують, чи просять?

Що буде у разі відмови - образа, агресія чи розуміння?

Чи є тиск на емоції - "Якщо ти не позичиш, значить не кохаєш".

5 сигналів, що варто сказати "ні":

Вас просять без обговорення терміну повернення

Це не перше прохання за короткий час

Партнер уникає розмов про свої доходи

Ви почуваєтесь винними чи зобов'язаними

Реакція на вашу відмову - образа або шантаж

Як відповісти "ні" м'яко, але чітко

Відмовляти теж треба вміти. Ось фрази, які допоможуть:

"Я ще не готова/ий поєднувати наші фінанси на такому етапі".

"Я не позичаю гроші, особливо у стосунках".

"Давай поговоримо про інші варіанти вирішення ситуації".

Це не відмова у допомозі, це - захист особистих кордонів.

"Пам'ятайте про те, що хороші стосунки будуються на довірі, а не на кредитах і фінансовій залежності. Здорові стосунки не починаються з фінансових маніпуляцій. Часом таке прохання не сигнал на довіру, а тест на те, наскільки вами можна скористатися", - резюмує Віталій Курсік.