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"Одолжи мне немного" через 2 месяца отношений: опасный сигнал или нет?

Четверг 26 июня 2025 20:10
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"Одолжи мне немного" через 2 месяца отношений: опасный сигнал или нет? Как реагировать, когда новый партнер просит взаймы и когда это - манипуляция (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Просьба о деньгах в начале отношений - вещь, которая вызывает дискомфорт и кучу вопросов. Когда новый партнер или партнерша, с которыми вы вместе всего несколько месяцев, просит одолжить деньги, - это может быть как сигнал доверия, так и тревожный маркер.

Стоит ли соглашаться на такую просьбу, как увидеть манипулирование и что делать в такой ситуации, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Когда просьба - это действительно проблема

В первые 2-3 месяца отношений люди только начинают знакомиться глубже. Если партнер уже просит у вас деньги, стоит задать себе вопрос:

  • Не слишком ли быстро он/она переходит к финансовой зависимости?
  • Не создается ли ситуация, где деньги становятся тестом на любовь или доверие?

Такие просьбы - не норма. Это признак:

  • либо финансовой безответственности
  • либо манипуляции
  • либо внешних проблем, которые новый партнер перекладывает на вас

"Отношения только-только набрали обороты: совместные вечера, нежные слова, первые планы на будущее... И тут вдруг - просьба о деньгах. Знакомая ситуация? Для кого-то это сразу красный флажок, а кто-то бросается спасать "любимого" или "любимую", не задумываясь", - говорит эксперт.

Давайте разберемся, что кроется за таким поведением и как реагировать:

Вопрос номер один: это одноразовая ситуация или система?

Если человек уже второй месяц рассказывает о финансовых трудностях, а вы - "единственный шанс на спасение" - стоит насторожиться.

Новые отношения - это не бизнес-проект

Когда между вами еще нет доверия, глубокой связи и стабильности, финансы лучше держать отдельно.

Манипуляция чувствами - классика жанра аферистов

"Я думал(а), что могу тебе доверять...", "Если ты меня любишь..." - если такие фразы сопровождают просьбу о деньгах - это не чувства, а банальное давление.

Понаблюдайте за реакцией на отказ

Здоровый человек поймет вашу позицию. Тот, кто преследует другие цели - может показать истинное лицо.

Ваш комфорт - приоритет

Вам не обязаны нравиться такие просьбы, даже если причина звучит драматично. Имеете право отказать без чувства вины.

Как отличить манипуляцию от потребности

Следует различать:

Временную реальную потребность (например, задержка зарплаты, внезапная болезнь) - такая ситуация должна быть четко объяснена, с планом возврата.

Необоснованная просьба (на развлечения, закрыть давние долги, "потому что нет денег до конца недели", или "ты же меня любишь") - это красный флажок.

Также обратите внимание на:

Тон просьбы - вас заставляют или просят?

Что будет в случае отказа - обида, агрессия или понимание?

Есть ли давление на эмоции - "Если ты не одолжишь, значит не любишь".

5 сигналов, что стоит сказать "нет":

  • Вас просят без обсуждения срока возврата
  • Это не первая просьба за короткое время
  • Партнер избегает разговоров о своих доходах
  • Вы чувствуете себя виноватыми или обязанными
  • Реакция на ваш отказ - оскорбление или шантаж

Как ответить "нет" мягко, но четко

Отказывать тоже надо уметь. Вот фразы, которые помогут:

  • "Я еще не готова/ий совмещать наши финансы на таком этапе".
  • "Я не одалживаю деньги, особенно в отношениях".
  • "Давай поговорим о других вариантах решения ситуации".

Это не отказ в помощи, это - защита личных границ.

"Помните о том, что хорошие отношения строятся на доверии, а не на кредитах и финансовой зависимости. Здоровые отношения не начинаются с финансовых манипуляций. Порой такая просьба не сигнал на доверие, а тест на то, насколько вами можно воспользоваться", - резюмирует Виталий Курсик.

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