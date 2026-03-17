Пожежі, удар по судну та перебої зі світлом: РФ масовано атакувала південь України (фото)

Російські війська вночі атакували південь України. В результаті обстрілу пошкоджено портову інфраструктуру, виникли пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства розвитку громад та територій і повідомлення Одеської ОВА.
"Вночі ворог знову атакував портову та залізничну інфраструктуру України. На півдні України уражено баржу, що використовувалась у виробничих процесах, а також пошкоджено господарські будівлі одного з портів", - зазначили у Міністерстві розвитку громад та територій.
У Одеській ОВА повідомили, що внаслідок нічної атаки по півдню Одещини пошкоджено обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.
В результаті ворожих обстрілів постраждали території підприємств та частина обладнання. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
"У звʼязку з атакою спостерігаються перебої з електропостачанням в окремих населених пунктах. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення", - підкреслили у ОВА.
Російські війська вночі атакували Україну майже двома сотнями дронів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 154 ворожих дрони.
Так, ворог атакував Сумську область, під обстрілом було й Запоріжжя. Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора. Під час атаки на роботі перебували 7 працівників. Четверо отримали контузії, ще троє - порізи голови та тіла.