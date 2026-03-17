UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Пожежі, удар по судну та перебої зі світлом: РФ масовано атакувала південь України (фото)

09:14 17.03.2026 Вт
2 хв
Опубліковані фото наслідків ворожих ударів
aimg Костянтин Широкун
Фото: РФ масовано атакувала південь України (t.me/dsns_telegram)

Російські війська вночі атакували південь України. В результаті обстрілу пошкоджено портову інфраструктуру, виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства розвитку громад та територій і повідомлення Одеської ОВА.

"Вночі ворог знову атакував портову та залізничну інфраструктуру України. На півдні України уражено баржу, що використовувалась у виробничих процесах, а також пошкоджено господарські будівлі одного з портів", - зазначили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Що кажуть в ОВА

У Одеській ОВА повідомили, що внаслідок нічної атаки по півдню Одещини пошкоджено обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

В результаті ворожих обстрілів постраждали території підприємств та частина обладнання. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

"У звʼязку з атакою спостерігаються перебої з електропостачанням в окремих населених пунктах. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення", - підкреслили у ОВА.

Удар РФ по Україні у ніч на 17 березня

Російські війська вночі атакували Україну майже двома сотнями дронів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 154 ворожих дрони.

Так, ворог атакував Сумську область, під обстрілом було й Запоріжжя. Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора. Під час атаки на роботі перебували 7 працівників. Четверо отримали контузії, ще троє - порізи голови та тіла.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
