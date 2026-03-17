Пожары, удар по судну и перебои со светом: РФ массированно атаковала юг Украины (фото)

"Ночью враг снова атаковал портовую и железнодорожную инфраструктуру Украины. На юге Украины поражена баржа, которая использовалась в производственных процессах, а также повреждены хозяйственные постройки одного из портов", - отметили в Министерстве развития общин и территорий.

Что говорят в ОГА

В Одесской ОГА сообщили, что в результате ночной атаки по югу Одесской области повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.

В результате вражеских обстрелов пострадали территории предприятий и часть оборудования. На местах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

"В связи с атакой наблюдаются перебои с электроснабжением в отдельных населенных пунктах. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание", - подчеркнули в ОГА.