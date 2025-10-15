Дрон атакував нафтозавод у Уфі: у місті лунали вибухи, видніється дим

У ніч на 15 жовтня в Уфі, Росія, пролунав вибух, за попередніми даними, безпілотник атакував промислову зону міста. Там розташований нафтопереробний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Влада Башкортостану оголосила безпілотну небезпеку. В аеропорту Уфи тимчасово запровадили план "Килим" який передбачає обмеження польотів. Пізніше Росавіація повідомила, що тимчасові обмеження на роботу аеропорту були зняті.

Місцеві жителі повідомляють про дим у районі Бірського тракту, дороги, що проходить через промзону. У місті також спостерігалися перебої з мобільним інтернетом.

Ймовірно, безпілотник атакував промзону де знаходиться нафтопереробний завод "Уфаоргсинтез", що належить "Башнефт".

Атака на НПЗ в Уфі

Протягом останнього року росіяни все частіше скаржаться на атаки дронів і вибухи в різних регіонах Росії.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що дрони Головного управління розвідки України атакували нафтопереробний завод у Башкортостані. Після удару безпілотників пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа. Підприємство розташоване приблизно за 1,4 тисячі кілометрів від українського кордону.

РБК-Україна раніше публікувало кадри моменту атаки, зафіксовані місцевими жителями, а також наслідки удару по російському підприємству.

Також, за даними РБК-Україна, днями далекобійні дрони СБУ "бавовну" на нафтопереробному заводі "Башнафта-УНПЗ". Він розташований у місті Уфа, республіка Башкортостан, за 1400 кілометрів від України.