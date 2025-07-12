Горить будівля, є влучання біля центру: перші наслідки атаки на Львів

Масована атака на Україну 12 липня

РФ запустила по Україні "Шахеди" і ракети. Під ударом опинилися західні області України.

Спочатку про вибухи повідомили в Кропивницькому, Черкасах. Пізніше про роботу ППО стало відомо в Києві, Чернівцях та Луцьку. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Також голосно було в Луцьку та Волинській області. Крім того, ППО працювала у Львові.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що близько десяти ворожих безпілотників типу "Шахед" перебуває в регіоні.

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