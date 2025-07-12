Горить будівля, є влучання біля центру: перші наслідки атаки на Львів

Унаслідок нічної атаки на Львів, здійсненої Росією 12 липня, спалахнули пожежі. Є перші дані про руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Андрія Садового .

Місцеві паблики повідомляють про повторні вибухи у Львові.

"Повітряна атака на наше місто - триває", - попередив він.

За його словами, також надійшла інформація про пошкодження житлового будинку в районі вулиці Мирополита Андрія.

"У Залізничному районі горить покрівля даху нежитлового приміщення на площі 200 кв. м", - повідомив Садовий.

Масована атака на Україну 12 липня

РФ запустила по Україні "Шахеди" і ракети. Під ударом опинилися західні області України.

Спочатку про вибухи повідомили в Кропивницькому, Черкасах. Пізніше про роботу ППО стало відомо в Києві, Чернівцях та Луцьку. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Також голосно було в Луцьку та Волинській області. Крім того, ППО працювала у Львові.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що близько десяти ворожих безпілотників типу "Шахед" перебуває в регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.