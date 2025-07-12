Горит здание, есть попадание возле центра: первые последствия атаки на Львов

В результате ночной атаки на Львов, совершенной Россией 12 июля, вспыхнули пожары. Есть первые данные о разрушениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Андрея Садового .

Местные паблики сообщают о повторных взрывах во Львове.

"Воздушная атака на наш город - продолжается", - предупредил он.

По его словам, также поступила информация о повреждении жилого дома в районе улицы Мирополита Андрея.

"В Железнодорожном районе горит кровля крыши нежилого помещения на площади 200 кв", - сообщил Садовый.

Массированная атака на Украину 12 июля

РФ запустила по Украине "Шахеды" и ракеты. Под ударом оказались западные области Украины.

Сначала о взрывах сообщили в Кропивницком, Черкассах. Позже о работе ПВО стало известно в Киеве, Черновцах и Луцке. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Также громко было в Луцке и Волынской области. Кроме того, ПВО работала во Львове.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что около десяти вражеских беспилотников типа "Шахед" находится в регионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.