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Нічний обстріл Одеси: в місті вирували пожежі та постраждала людина

Вівторок 22 липня 2025 06:47
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Нічний обстріл Одеси: в місті вирували пожежі та постраждала людина Фото: рятувальник на місці подій (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 22 липня росіяни атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу в місті були пожежі і наразі, попередньо, постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин. На місці працювали психологи ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки атаки РФ по Одесі (t.me/dsns_telegram)

Також там там додали, що за попередньою інформацією, постраждала 1 людина.

Крім того, надзвичайники уточнили, що від ДСНС залучались 17 одиниць техніки та 62 рятувальника.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, що приблизно 01:40 Повітряні сили ЗСУ попередили українців, що в акваторії Чорного моря було зафіксовано ворожі безпілотники. Вони летіли в напрямку Миколаївської та Одеської областей.

Пізніше, о 02:08 стало відомо, що групу дронів фіксують біля Одеси і роботу ППО вже розпочато. Трохи згодом мер міста Геннадій Труханов підтвердив звуки вибухів.

Ще через невеликий проміжок часу він уточнив, що росіяни атакували Одеську область дронами, частина з яких летіли безпосередньо на обласний центр.

Труханов також повідомив, що в одному з районів вибито вікна в багатоповерхівці, на парковці згоріли авто, а також горить адмінбудівля. До слова, у зведенні ДСНС про адмінбудівлю згадки немає.

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