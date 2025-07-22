Нічний обстріл Одеси: в місті вирували пожежі та постраждала людина

В ніч на 22 липня росіяни атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу в місті були пожежі і наразі, попередньо, постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин. На місці працювали психологи ДСНС", - йдеться у повідомленні. Фото: наслідки атаки РФ по Одесі (t.me/dsns_telegram) Також там там додали, що за попередньою інформацією, постраждала 1 людина. Крім того, надзвичайники уточнили, що від ДСНС залучались 17 одиниць техніки та 62 рятувальника.