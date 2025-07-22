Нічний обстріл Одеси: в місті вирували пожежі та постраждала людина
В ніч на 22 липня росіяни атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу в місті були пожежі і наразі, попередньо, постраждала людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
"Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин. На місці працювали психологи ДСНС", - йдеться у повідомленні.
Також там там додали, що за попередньою інформацією, постраждала 1 людина.
Крім того, надзвичайники уточнили, що від ДСНС залучались 17 одиниць техніки та 62 рятувальника.
Обстріл Одеси
Нагадаємо, що приблизно 01:40 Повітряні сили ЗСУ попередили українців, що в акваторії Чорного моря було зафіксовано ворожі безпілотники. Вони летіли в напрямку Миколаївської та Одеської областей.
Пізніше, о 02:08 стало відомо, що групу дронів фіксують біля Одеси і роботу ППО вже розпочато. Трохи згодом мер міста Геннадій Труханов підтвердив звуки вибухів.
Ще через невеликий проміжок часу він уточнив, що росіяни атакували Одеську область дронами, частина з яких летіли безпосередньо на обласний центр.
Труханов також повідомив, що в одному з районів вибито вікна в багатоповерхівці, на парковці згоріли авто, а також горить адмінбудівля. До слова, у зведенні ДСНС про адмінбудівлю згадки немає.
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