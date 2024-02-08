Пожежі та пошкоджені будинки: названі наслідки нічної атаки "Шахедів" по півдню України

Внаслідок російської нічної атаки із застосуванням дронів-камікадзе були пошкоджені інфраструктурні цивільні та промислові об'єкти в Одесі, Миколаєві та у Вінницькій області. Даних про постраждалих громадян немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.
Військові зазначили, що загалом повітряна атака дронами тривала понад 5 годин.
Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося збити 10 "Шахедів" в Одеській, Миколаївській та Вінницькій області.
Крім того, зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу - там був пробитий дах перекриття та вибиті вікна.
Жителі Одеси не постраждали.
В результаті атаки були пошкоджені житлові будинки, промисловий об'єкт та спортивно-оздоровчий комплекс.
Також виникла пожежа, яку співробітники ДСНС оперативно ліквідовували.
Інформації про постраждалих не надходило.
Зазначається, що вогонь вдалося локалізувати, і зараз продовжуються заходи із ліквідації пожежі.
На щастя, також без постраждалих.
Раніше повідомлялося, що увечері у середу 7 лютого та вночі у четвер 8 лютого в кількох областях України була оголошена повітряна тривога через чергову російську повітряну атаку із застосуванням дронів типу "Шахед".
Вночі стало відомо про кілька вибухів в Одесі, де також тривала робота протиповітряної оборони. Також вибухи були і в Миколаєві.
Як розповіли вранці у командуванні Повітряних сил ЗСУ, силами та засобами ППО було ліквідовано 11 із 17 дронів-камікадзе типу "Шахед", які російські загарбники запустили цієї ночі по Україні.
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