UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пожежі та пошкоджені будинки: названі наслідки нічної атаки "Шахедів" по півдню України

Фото: названі наслідки ворожої нічної повітряної атаки по півдню України (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок російської нічної атаки із застосуванням дронів-камікадзе були пошкоджені інфраструктурні цивільні та промислові об'єкти в Одесі, Миколаєві та у Вінницькій області. Даних про постраждалих громадян немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Військові зазначили, що загалом повітряна атака дронами тривала понад 5 годин.

Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося збити 10 "Шахедів" в Одеській, Миколаївській та Вінницькій області.

Які наслідки 

  • В Одесі інтервенти поцілили по цивільній інфраструктурі. Ударом "Шахеда" було пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, де вибито скління.

Крім того, зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу - там був пробитий дах перекриття та вибиті вікна. 

Жителі Одеси не постраждали.

  • В Миколаєві російські загарбники знову влучив по цивільній інфраструктурі. 

В результаті атаки були пошкоджені житлові будинки, промисловий об'єкт та спортивно-оздоровчий комплекс.

Також виникла пожежа, яку співробітники ДСНС оперативно ліквідовували.

Інформації про постраждалих не надходило.

  • У Вінницькій області уламками збитих дронів противника була спричинена пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів.

Зазначається, що вогонь вдалося локалізувати, і зараз продовжуються заходи із ліквідації пожежі. 

На щастя, також без постраждалих.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що увечері у середу 7 лютого та вночі у четвер 8 лютого в кількох областях України була оголошена повітряна тривога через чергову російську повітряну атаку із застосуванням дронів типу "Шахед".

Вночі стало відомо про кілька вибухів в Одесі, де також тривала робота протиповітряної оборони. Також вибухи були і в Миколаєві.

Як розповіли вранці у командуванні Повітряних сил ЗСУ, силами та засобами ППО було ліквідовано 11 із 17 дронів-камікадзе типу "Шахед", які російські загарбники запустили цієї ночі по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаМиколаївВінницька областьПВОАтака дронів