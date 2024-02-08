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Пожары и поврежденные дома: названы последствия ночной атаки "Шахедов" по югу Украины

Фото: названы последствия вражеской ночной воздушной атаки по югу Украины (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В результате российской ночной атаки с применением дронов-камикадзе были повреждены инфраструктурные гражданские и промышленные объекты в Одессе, Николаеве и Винницкой области. Данных о пострадавших гражданах нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

Военные отметили, что в целом воздушная атака дронами продолжалась более 5 часов.

Силами и средствами противовоздушной обороны удалось сбить 10 "Шахедов" в Одесской, Николаевской и Винницкой области.

Какие последствия

  • В Одессе интервенты попали по гражданской инфраструктуре. Ударом "Шахеда" была повреждена недостроенная многоэтажка, где выбито остекление.

Кроме того, зафиксировано повреждение здания учебного заведения - там была пробита крыша перекрытия и выбиты окна.

Жители Одессы не пострадали.

  • В Николаеве российские захватчики снова попали по гражданской инфраструктуре.

В результате атаки были повреждены жилые дома, промышленный объект и спортивно-оздоровительный комплекс.

Также возник пожар, который сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали.

Информация о пострадавших не поступала.

  • В Винницкой области обломками сбитых дронов противника был вызван пожар на одном из инфраструктурных объектов.

Отмечается, что огонь удалось локализовать, и сейчас продолжаются меры по ликвидации пожара.

К счастью, тоже без пострадавших.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером в среду 7 февраля и ночью в четверг 8 февраля в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за очередной российской воздушной атаки с применением дронов типа "Шахед".

Ночью стало известно о нескольких взрывах в Одессе, где продолжалась работа противовоздушной обороны. Также взрывы были и в Николаеве.

Как рассказали утром в командовании Воздушных сил ВСУ, силами и средствами ПВО было ликвидировано 11 из 17 дронов-камикадзе типа "Шахед", которые российские захватчики запустили этой ночью по Украине.

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ОдессаНиколаевВинницкая областьПВОАтака дронов