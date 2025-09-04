РФ масовано била по Харківщині вночі: горіли будинки, є постраждалі (фото)

У селищі Малинівка Чугуївського району дрони влучили у приватне подвір’я. Там загорівся житловий будинок та легкові автомобілі. Постраждали п’ятеро людей. Усі вони отримали легкі тілесні ушкодження та гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації люди відмовились.

Загалом унаслідок нічної атаки зафіксовано чотири пожежі. Вогонь охопив територію цивільного підприємства та інфраструктурні об’єкти.

До ліквідації наслідків ворожих ударів залучили 47 рятувальників і вісім одиниць техніки ДСНС.

Фото: РФ вдарила дронами по Харківщині (ДСНС)