Пожежі та понівечені будинки: з'явились фото наслідків масованої атаки на Київ

Атака РФ на Київ

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 17:15 через загрозу атаки дронів. Вона тривала до 19:24, однак уже о 20:00 сирени пролунали знову.

У ніч на 4 липня у Києві прогриміла серія потужних вибухів. Столиця перебувала під комбінованою атакою російських терористів: били балістикою та дронами.

За останніми даними, внаслідок обстрілу постраждали понад 20 мешканців столиці. П’ятеро з них отримали допомогу на місці, ще 14 людей були госпіталізовані.

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало все, що відомо про масовану комбіновану атаку Росії на столицю.

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