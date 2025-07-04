Пожары и поврежденные дома: появились фото последствий массированной атаки на Киев

Атака РФ на Киев

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 17:15 из-за угрозы атаки дронов. Она продолжалась до 19:24, однако уже в 20:00 сирены прозвучали снова.

В ночь на 4 июля в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Столица находилась под комбинированной атакой российских террористов: били баллистикой и дронами.

По последним данным, в результате обстрела пострадали более 20 жителей столицы. Пятеро из них получили помощь на месте, еще 14 человек были госпитализированы.

РБК-Украина в отдельном материале собрало все, что известно о массированной комбинированной атаке России на столицу.

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