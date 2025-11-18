ua en ru
Вт, 18 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Пожежі, руйнування і поранені: РФ масовано вдарила по Дніпропетровщині (фото)

Україна, Вівторок 18 листопада 2025 20:02
UA EN RU
Пожежі, руйнування і поранені: РФ масовано вдарила по Дніпропетровщині (фото) Фото: наслідки обстрілу Дніпропетровської області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

У вівторок вдень російські війська завдали серію ударів по трьох районах Дніпропетровської області. Внаслідок чого поранено щонайменше семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

У Нікопольському районі постраждали троє місцевих жителів. Одного з них рятувальники доправили до лікарні. Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоповерхові будинки, автозаправна станція, навчальний заклад та птахофабрика.

Фото: наслідки обстрілу Дніпропетровської області (t.me/dsns_telegram)

У Павлоградському районі атаки дронів спричинили поранення ще чотирьох людей. Пошкоджено підприємство та об’єкти інфраструктури, виникли пожежі.

У Синельниківському районі російські авіабомби спричинили загоряння приватних будинків. Частину житла повністю зруйновано.

Рятувальники та аварійні служби продовжують ліквідацію наслідків атак.

Варто нагадати, що раніше Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару. Зокрема, мешканців Дніпра закликали перебувати в укритті. Згодом місцеві ЗМІ повідомляли про те, що у Дніпрі лунають вибухи.

Нічний удар по Україні 18 листопада

У ніч із 17 на 18 листопада російські війська здійснили масовану атаку дронами по Дніпру. Унаслідок ударів спалахнули пожежі, зазнали руйнувань кілька будівель, а також є постраждалі.

У місті травмувалися двоє людей - 59-річну жінку та 67-річного чоловіка, яких ушпиталили у стані середньої тяжкості.

"Укрзалізниця" повідомила, що вибухова хвиля вибила шибки у вагонах і будівлі вокзалу, а два поїзди були вимушені вирушити з затримкою приблизно на 2,5 години.

Крім того, тієї ж ночі росіяни атакували Городню на Чернігівщині. Цей удар став фатальним - загинули дві місцеві мешканки, 75 і 72 років, про що повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ДСНС
Новини
"Укренерго" оприлюднило графіки на 19 листопада: як відключатимуть світло
"Укренерго" оприлюднило графіки на 19 листопада: як відключатимуть світло
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського