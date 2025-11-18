Пожежі, руйнування і поранені: РФ масовано вдарила по Дніпропетровщині (фото)

У вівторок вдень російські війська завдали серію ударів по трьох районах Дніпропетровської області. Внаслідок чого поранено щонайменше семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Варто нагадати, що раніше Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару. Зокрема, мешканців Дніпра закликали перебувати в укритті. Згодом місцеві ЗМІ повідомляли про те, що у Дніпрі лунають вибухи.

У Павлоградському районі атаки дронів спричинили поранення ще чотирьох людей. Пошкоджено підприємство та об’єкти інфраструктури, виникли пожежі.

У Нікопольському районі постраждали троє місцевих жителів. Одного з них рятувальники доправили до лікарні. Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоповерхові будинки, автозаправна станція, навчальний заклад та птахофабрика.

Нічний удар по Україні 18 листопада

У ніч із 17 на 18 листопада російські війська здійснили масовану атаку дронами по Дніпру. Унаслідок ударів спалахнули пожежі, зазнали руйнувань кілька будівель, а також є постраждалі.

У місті травмувалися двоє людей - 59-річну жінку та 67-річного чоловіка, яких ушпиталили у стані середньої тяжкості.

"Укрзалізниця" повідомила, що вибухова хвиля вибила шибки у вагонах і будівлі вокзалу, а два поїзди були вимушені вирушити з затримкою приблизно на 2,5 години.

Крім того, тієї ж ночі росіяни атакували Городню на Чернігівщині. Цей удар став фатальним - загинули дві місцеві мешканки, 75 і 72 років, про що повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус.