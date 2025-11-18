ua en ru
Вт, 18 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Пожары, разрушения и раненые: РФ массированно ударила по Днепропетровщине (фото)

Украина, Вторник 18 ноября 2025 20:02
UA EN RU
Пожары, разрушения и раненые: РФ массированно ударила по Днепропетровщине (фото) Фото: последствия обстрела Днепропетровской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Во вторник днем российские войска нанесли серию ударов по трем районам Днепропетровской области. В результате чего ранены по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

В Никопольском районе пострадали трое местных жителей. Одного из них спасатели доставили в больницу. В результате обстрелов повреждены многоэтажные дома, автозаправочная станция, учебное заведение и птицефабрика.

Фото: последствия обстрелов Днепропетровской области (t.me/dsns_telegram)

В Павлоградском районе атаки дронов вызвали ранения еще четырех человек. Повреждено предприятие и объекты инфраструктуры, возникли пожары.

В Синельниковском районе российские авиабомбы вызвали возгорание частных домов. Часть жилья полностью разрушена.

Спасатели и аварийные службы продолжают ликвидацию последствий атак.

Стоит напомнить, что ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара. В частности, жителей Днепра призвали находиться в укрытии. Впоследствии местные СМИ сообщали о том, что в Днепре раздаются взрывы.

Ночной удар по Украине 18 ноября

В ночь с 17 на 18 ноября российские войска совершили массированную атаку дронами по Днепру. В результате ударов вспыхнули пожары, подверглись разрушениям несколько зданий, а также есть пострадавшие.

В городе травмировались два человека - 59-летняя женщина и 67-летний мужчина, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"Укрзализныця" сообщила, что взрывная волна выбила стекла в вагонах и здании вокзала, а два поезда были вынуждены отправиться с задержкой примерно на 2,5 часа.

Кроме того, той же ночью россияне атаковали Городню на Черниговщине. Этот удар стал роковым - погибли две местные жительницы, 75 и 72 лет, о чем сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине ГСЧС
Новости
"Укрэнерго" обнародовало графики на 19 ноября: как будут отключать свет
"Укрэнерго" обнародовало графики на 19 ноября: как будут отключать свет
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского