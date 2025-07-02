Пожежі, поранені та руйнування: з'явились фото наслідків обстрілу Харкова та області

Обстріли Харківської області

В ніч на 2 липня російські загарбники знову запустили по території України ударні безпілотники. Повітряну тривогу було оголошено у низці областей, зокрема й на Харківщині.

Вибухи у Харкові пролунали близько третьої години ночі. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, ворог атакував Новобаварський район Харкова.

Він уточнив, що під атакою ворога були два населені пункти: Борівське та Волоська Балаклія.

Водночас глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів перші подробиці про обстріл Куп'янського району.

У червні росіяни обстріляли Харків рекордну кількість разів за весь період війни з РФ.

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