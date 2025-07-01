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РФ запустила "Шахеди": де в Україні оголошено тривогу

Вівторок 01 липня 2025 22:35
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РФ запустила "Шахеди": де в Україні оголошено тривогу Ілюстративне фото: РФ запустила з півдня "Шахеди" 1 липня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері вівторка, 1 липня, знову запустила по території України ударні безпілотники. Повітряну тривогу оголошено у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько 21:00. Росіяни запустили декілька груп у напрямку Сумської області. А вже о 21:30 стало відомо, що ударні дрони рухаються в напрямку Полтавської області.

Рух ударних дронів:

  • на північному сході та сході Полтавщини, курс південний;
  • на північному заході та заході Харківщини, курс південний;
  • на півночі Дніпропетровщини, вектор руху Дніпро;
  • на Херсонщині, курс західний у напрямку Чорного моря.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

О 22:42 військові повідомили про рух дронів в акваторії Чорного моря у напрямку міста Білгород-Дністровський.

Станом на 22:40 повітряну тривогу оголошено в наступних областях:

РФ запустила &quot;Шахеди&quot;: де в Україні оголошено тривогу

Нагадаємо, російська армія ввечері понеділка, 30 червня, запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед".

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