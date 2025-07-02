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У Харкові лунають вибухи, місто під атакою ударних дронів

Харків, Середа 02 липня 2025 03:12
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У Харкові лунають вибухи, місто під атакою ударних дронів Фото: російські загарбники атакують дронами Харків (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Харкові пролунали вибухи на тлі атаки на місто російських ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

"У Харкові було чутно вибух - місто під ворожою атакою з повітря. Над містом ще можуть бути ворожі безпілотники - будьте обережні!", - написав він.

Мер також уточнив, що попередньо, під ударом ворога був Новобаварський район міста.

Дронова атака РФ

Ввечері 1 липня російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях сходу та півдня було оголошено повітряну тривогу.

В ніч на 25 червня росіяни вдарили по місту щонайменше сімома "Шахедами".

За підсумком червня, Харків встановив рекорд за кількістю атак за весь період повномасштабної війни.

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Харків Атака дронів
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