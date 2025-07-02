У Харкові лунають вибухи, місто під атакою ударних дронів

У Харкові пролунали вибухи на тлі атаки на місто російських ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

"У Харкові було чутно вибух - місто під ворожою атакою з повітря. Над містом ще можуть бути ворожі безпілотники - будьте обережні!", - написав він.

Мер також уточнив, що попередньо, під ударом ворога був Новобаварський район міста.