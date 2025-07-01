У червні Харків побив антирекорд за кількістю повітряних атак від початку війни, - ОВА

У червні Харків зафіксував абсолютний місячний рекорд кількості повітряних атак з початку повномасштабної війни. На місто обрушилися ракетні удари, атаки дронів та авіаційні бомбардування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

За даними міського голови Терехова, лише за місяць від дій окупантів загинули 15 мирних мешканців, серед яких немає дітей. Ще понад 150 осіб отримали поранення, з них 25 - діти.

Наймасштабнішою стала атака 7 червня, коли ворог вдарив по великому цивільному підприємству, що спеціалізувалося на виготовленні м’яких контейнерів для агропродукції.

Внаслідок ударів виникла масштабна пожежа, що тривала безперервно 12 днів. Конструкції будівлі зазнали сильного обвалу - фактично від неї лишилися лише руїни.

Під час гасіння рятувальники врятували двох працівників, проте тіла шести осіб було виявлено під завалами.

Міський голова підкреслив, що за рівнем технічної складності ця атака була близька до трагедії, що сталася раніше на складі "Епіцентру".

Ігор Терехов висловив співчуття родинам загиблих та подякував комунальним службам, рятувальникам, лікарям, волонтерам і підприємцям, які працюють на межі своїх можливостей.

Він закликав харків’ян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, своєчасно ховатися в укриттях і берегти себе та близьких.