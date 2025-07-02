Пожары, раненые и разрушения: появились фото последствий обстрела Харькова и области

Харьков

В Харькове под вражеским ударом оказался Новобаварский район. Один из дронов попал в неэксплуатируемое одноэтажное здание, которое вспыхнуло на площади около 300 квадратных метров.

Рядом получили повреждения станция техобслуживания, многоквартирный дом, нежилое и административное здания, а также остановка общественного транспорта.

Пожар ликвидировали спасатели в 07:00. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Харьковская область

Зато в Купянском районе есть травмированные. В Шевченковской громаде дроны атаковали территории двух сельскохозяйственных предприятий в селах Боровское и Волошская Балаклея. В результате взрывов загорелись складские помещения и тюки сена. Пострадали по меньшей мере три человека.

На местах работали спасатели, полиция, медики, волонтеры и коммунальщики.