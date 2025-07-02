ua en ru
Ср, 02 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Пожары, раненые и разрушения: появились фото последствий обстрела Харькова и области

Харьков, Среда 02 июля 2025 08:20
UA EN RU
Пожары, раненые и разрушения: появились фото последствий обстрела Харькова и области Фото: последствия российской атаки на Харьков и область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 2 июля российские террористы нанесли удары беспилотниками по Харькову и Купянскому району Харьковской области. В результате атаки возникли масштабные пожары и пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Харьков

В Харькове под вражеским ударом оказался Новобаварский район. Один из дронов попал в неэксплуатируемое одноэтажное здание, которое вспыхнуло на площади около 300 квадратных метров.

Рядом получили повреждения станция техобслуживания, многоквартирный дом, нежилое и административное здания, а также остановка общественного транспорта.

Пожар ликвидировали спасатели в 07:00. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Харьковская область

Зато в Купянском районе есть травмированные. В Шевченковской громаде дроны атаковали территории двух сельскохозяйственных предприятий в селах Боровское и Волошская Балаклея. В результате взрывов загорелись складские помещения и тюки сена. Пострадали по меньшей мере три человека.

На местах работали спасатели, полиция, медики, волонтеры и коммунальщики.

Фото: последствия российской атаки на Харьков и область (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Харьковской области

В ночь на 2 июля российские захватчики снова запустили по территории Украины ударные беспилотники. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей, в том числе и на Харьковщине.

Взрывы в Харькове прогремели около трех часов ночи. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, враг атаковал Новобаварский район Харькова.

Он уточнил, что под атакой врага были два населенных пункта: Боровское и Волошская Балаклея.

В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал первые подробности об обстреле Купянского района.

В июне россияне обстреляли Харьков рекордное количество раз за весь период войны с РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
Новости
Пожары, раненые и разрушения: появились фото последствий обстрела Харькова и области
Пожары, раненые и разрушения: появились фото последствий обстрела Харькова и области
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства