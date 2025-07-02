Пожары, раненые и разрушения: появились фото последствий обстрела Харькова и области
В ночь на 2 июля российские террористы нанесли удары беспилотниками по Харькову и Купянскому району Харьковской области. В результате атаки возникли масштабные пожары и пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Харьков
В Харькове под вражеским ударом оказался Новобаварский район. Один из дронов попал в неэксплуатируемое одноэтажное здание, которое вспыхнуло на площади около 300 квадратных метров.
Рядом получили повреждения станция техобслуживания, многоквартирный дом, нежилое и административное здания, а также остановка общественного транспорта.
Пожар ликвидировали спасатели в 07:00. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Харьковская область
Зато в Купянском районе есть травмированные. В Шевченковской громаде дроны атаковали территории двух сельскохозяйственных предприятий в селах Боровское и Волошская Балаклея. В результате взрывов загорелись складские помещения и тюки сена. Пострадали по меньшей мере три человека.
На местах работали спасатели, полиция, медики, волонтеры и коммунальщики.
Обстрелы Харьковской области
В ночь на 2 июля российские захватчики снова запустили по территории Украины ударные беспилотники. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей, в том числе и на Харьковщине.
Взрывы в Харькове прогремели около трех часов ночи. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, враг атаковал Новобаварский район Харькова.
Он уточнил, что под атакой врага были два населенных пункта: Боровское и Волошская Балаклея.
В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал первые подробности об обстреле Купянского района.
В июне россияне обстреляли Харьков рекордное количество раз за весь период войны с РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.