Пожежі в Каліфорнії могли початись через запуск феєрверків у новорічну ніч, - WP

Як пише видання, аналіз фотографій, відео, супутникових знімків і радіопереговорів, а також інтерв'ю зі свідками свідчить про те, що пожежа в Палісейдс почалася в районі, де шість днів тому пожежники вже загасили полум'я.

Правоохоронці провели перевірку даного району та допитали місцевих у пошуках доказів того, що саме стало причиною пожежі.

Аналіз, проведений виданням свідчить про те, що нова пожежа почалася неподалік від старої.

За словами офіційних осіб, розслідуванням займається Федеральне бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин. У своїй заяві представник ATF сказав: "Сертифіковані пожежні слідчі ATF провели первинний огляд місцевості, але розслідування ще не розпочато". У відповідь на питання про повторне займання як можливу причину, представники LAFD заявили: "Це поточне, активне розслідування, і команда не буде коментувати розслідування, що триває".

Однак ЗМІ стало відомо про те, що задимлення почалося на ділянці хребта Темескаль в горах Санта-Моніки, де сталася попередня пожежа, яку, на думку жителів, спричинив феєрверк.

The Post ідентифікувала шрам від пожежі в новорічну ніч, використовуючи супутникові знімки з фальшивим кольором, зроблені до і після пожежі. Цей метод відстежує зміни рослинності на супутникових знімках. Здоровий рослинний покрив виглядає червоним, а випалена земля - від синього до коричневого.

Пожежі у Лос-Анджелесі

Нагадаємо, 7 січня в різних районах Лос-Анджелеса спалахнули шість пожеж. Вони дуже швидко охопили понад 14 500 гектарів території, що у 2-1/2 рази перевищує площу Манхеттена.

Наступного дня у Каліфорнії було оголошено надзвичайний стан, а президент США Джо Байден скасував візит до Італії.

Було відомо, що стихія забрала життя щонайменше 11 людей і пошкодила або зруйнувала 10 тисяч будівель. Ще 13 людей вважаються зниклими безвісти.