Пожары в Калифорнии могли начаться из-за запуска фейерверков в новогоднюю ночь, - WP

Как пишет издание, анализ фотографий, видео, спутниковых снимков и радиопереговоров, а также интервью со свидетелями свидетельствует о том, что пожар в Палисейдс начался в районе, где шесть дней назад пожарные уже потушили пламя.

Правоохранители провели проверку данного района и допросили местных в поисках доказательств того, что именно стало причиной пожара.

Анализ, проведенный изданием свидетельствует о том, что новый пожар начался неподалеку от старого.

По словам официальных лиц, расследованием занимается Федеральное бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В своем заявлении представитель ATF сказал: "Сертифицированные пожарные следователи ATF провели первичный осмотр местности, но расследование еще не начато". В ответ на вопрос о повторном возгорании как возможной причине, представители LAFD заявили: "Это текущее, активное расследование, и команда не будет комментировать продолжающееся расследование".

Однако СМИ стало известно о том, что задымление началось на участке хребта Темескаль в горах Санта-Моники, где произошел предыдущий пожар, который, по мнению жителей, был вызван фейерверком.

The Post идентифицировала шрам от пожара в новогоднюю ночь, используя спутниковые снимки с фальшивым цветом, сделанные до и после пожара. Этот метод отслеживает изменения растительности на спутниковых снимках. Здоровый растительный покров выглядит красным, а выжженная земля - от синего до коричневого.

Пожары в Лос-Анджелесе

Напомним, 7 января в разных районах Лос-Анджелеса вспыхнули шесть пожаров. Они очень быстро охватили более 14 500 гектаров территории, что в 2-1/2 раза превышает площадь Манхэттена.

На следующий день в Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение, а президент США Джо Байден отменил визит в Италию.

Было известно, что стихия унесла жизни по меньшей мере 11 человек и повредила или разрушила 10 тысяч зданий. Еще 13 человек считаются пропавшими без вести.