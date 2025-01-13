Пожары в Калифорнии могли начаться из-за запуска фейерверков в новогоднюю ночь, - WP

Масштабные пожары охватили - дома в пригородах Лос-Анджелеса. Причиной начала пожаров могли стать фейерверки, которые запускали местные в новогоднюю ночь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.
Как пишет издание, анализ фотографий, видео, спутниковых снимков и радиопереговоров, а также интервью со свидетелями свидетельствует о том, что пожар в Палисейдс начался в районе, где шесть дней назад пожарные уже потушили пламя.
Правоохранители провели проверку данного района и допросили местных в поисках доказательств того, что именно стало причиной пожара.
Анализ, проведенный изданием свидетельствует о том, что новый пожар начался неподалеку от старого.
По словам официальных лиц, расследованием занимается Федеральное бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В своем заявлении представитель ATF сказал: "Сертифицированные пожарные следователи ATF провели первичный осмотр местности, но расследование еще не начато". В ответ на вопрос о повторном возгорании как возможной причине, представители LAFD заявили: "Это текущее, активное расследование, и команда не будет комментировать продолжающееся расследование".
Однако СМИ стало известно о том, что задымление началось на участке хребта Темескаль в горах Санта-Моники, где произошел предыдущий пожар, который, по мнению жителей, был вызван фейерверком.
The Post идентифицировала шрам от пожара в новогоднюю ночь, используя спутниковые снимки с фальшивым цветом, сделанные до и после пожара. Этот метод отслеживает изменения растительности на спутниковых снимках. Здоровый растительный покров выглядит красным, а выжженная земля - от синего до коричневого.
Напомним, 7 января в разных районах Лос-Анджелеса вспыхнули шесть пожаров. Они очень быстро охватили более 14 500 гектаров территории, что в 2-1/2 раза превышает площадь Манхэттена.
На следующий день в Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение, а президент США Джо Байден отменил визит в Италию.
Было известно, что стихия унесла жизни по меньшей мере 11 человек и повредила или разрушила 10 тысяч зданий. Еще 13 человек считаются пропавшими без вести.
Также стоит заметить, что вражеская пропаганда распространяет фейковое видео о якобы особняках украинских военных в США. Украина опровергла эти утверждения, назвав их ложью для дискредитации ВСУ.
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