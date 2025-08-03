Пожары, дома в руинах, есть пострадавшие: фото с места удара по Николаеву

Российские оккупанты вечером, 2 августа, нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате обстрела возникли пожары, разрушены дома и пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Николаева.

"По состоянию на сейчас. Три человека госпитализированы. Нескольким пострадавшим медики оказали помощь на месте", - написал он.

Также чрезвычайники уточнили, что в результате атаки есть пострадавшие. Позже глава Николаевской ОГА Виталий Ким уточнил, что трех человек госпитализировали.

Сейчас подразделения ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы и ликвидируют пожар на месте удара.

"Российская армия продолжает воевать против мирного населения. В результате ракетного удара по жилому микрорайону Николаева разрушены частные дома, повреждены дома мирных жителей", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Напомним, поздно вечером 2 августа, Воздушные силы ВСУ зафиксировали над Черным морем самолет Ту-22М3, который является носителем ракет Х-22.

После этого военные зафиксировали ракету курсом на Николаев. Изначально никакой информации о последствиях не было, но позже мэр города Александр Сенкевич подтвердил ракетный удар. Ким в свою очередь написал, что в городе пожар.

Уже позже Сенкевич проинформировал, что из-за обстрела в городе из-за обстрелов разрушены частные дома и повреждены еще ряд домов, включая многоэтажки.

Также стоит отметить, что буквально после атаки на Николаев и сообщения о взрывах в Николаевской области, в этом регионе, а также в городе Херсон - пропал свет.

Известно, что по состоянию на 22:51 свет в Херсон стали возвращать. Однако глава ОВА Александр прокудин призвал людей экономно пользоваться электроэнергией до стабилизации ситуации.