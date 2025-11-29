Пожежа на виробництві "Шахедів" у Татарстані: горить завод "Алабуга"

Пожежа в "Алабузі": що відомо
У п'ятницю, 28 листопада, російські місцеві медіа повідомили про серйозну пожежу на складі акумуляторів в ОЕЗ "Алабуга" в Татарстані. Площа загоряння досягла близько 1000 квадратних метрів.
За даними регіональних служб, понад 300 осіб покинули приміщення без допомоги рятувальників, евакуація відбувалася організовано.
На місці працювали пожежні розрахунки, яким довелося локалізувати вогонь на великій площі, з огляду на характер складованої продукції.
За попередньою інформацією, осередок знаходився на території одного з об'єктів, які використовуються під час складання безпілотних систем, включно з дронами типу "Шахед", які активно застосовуються Росією для ударів по цивільній інфраструктурі України.
Інцидент став одним із найпомітніших за останні місяці на промислових об'єктах Татарстану, оскільки зачепив підприємство, що виконує стратегічні завдання для російського оборонного сектора.
Україна намагається зупинити виробництво ударних дронів у Росії
Українські Сили оборони завдали удару по російських підприємствах, задіяних у виробництві компонентів для ракет "Калібр" і безпілотників "Шахед", зокрема по заводу "ВНДІР-Прогрес" у Чебоксарах, де випускають навігаційне обладнання та деталі для крилатих і балістичних ракет;
Генштаб повідомив, що атака припала в ніч на 26 листопада і стала частиною серії точкових ударів по ключовій оборонній інфраструктурі РФ.
Крім цього, в Україні розпочали серійний випуск дрона-перехоплювача Octopus, розробленого для боротьби з російськими "Шахедами". Технологію вже передано першим виробникам, що дасть змогу прискорити розгортання цих систем на захисті українського неба.