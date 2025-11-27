Армія РФ почала полювати "Шахедами" на українські літаки, - Міноборони

Російські окупанти намагаються взяти на озброєння тактику Сил оборони та використати керовані операторами дрони "Шахед" для спроби збити українські літаки та вертольоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Business Insider .

Зокрема підполковник Юрій Мироненко, заступник міністра оборони України з інновацій, підтвердив, що окупанти випробовують "як нові модифікації "Шахедів", так і зовсім інші моделі". В цьому випадку окупанти використовують модифікації іранських дронів, керовані оператором.

Вони можуть діяти поблизу лінії фронту, а зв'язок тримають через антени в тимчасово окупованих регіонах України, прикордонні РФ або на території сателіта росіян, Білорусі.

"Протидіяти таким "Шахедам" ще складніше, оскільки вони пілотуються в режимі реального часу, що дозволяє оператору реагувати на поточну ситуацію і навіть намагатися атакувати наші літаки чи гелікоптери в повітрі", - сказав він.

За словами Мироненка, така тактика окупантів скорочує час реакції для захисників та створює низку нових проблем. Україна покладається на авіацію - вертольоти та літаки - щоб перехоплювати та знищувати "Шахеди". Нова тактика може стати ознакою спроби росіян придушити цей важливий елемент протиповітряної оборони України.