Пожар на производстве "Шахедов" в Татарстане: горит завод "Алабуга"

Пожар в "Алабуге": что известно

В пятницу, 28 ноября, российские местные медиа сообщили о серьезном пожаре на складе аккумуляторов в ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане. Площадь возгорания достигла порядка 1000 квадратных метров.

По данным региональных служб, более 300 человек покинули помещение без помощи спасателей, эвакуация проходила организованно.

На месте работали пожарные расчеты, которым пришлось локализовать огонь на большой площади, учитывая характер складируемой продукции.

По предварительной информации, очаг находился на территории одного из объектов, используемых при сборке беспилотных систем, включая дроны типа "Шахед", активно применяемые Россией для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Инцидент стал одним из самых заметных за последние месяцы на промышленных объектах Татарстана, поскольку затронул предприятие, выполняющее стратегические задачи для российского оборонного сектора.

Украина пытается остановить производство ударных дронов в России