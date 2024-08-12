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Пожар на территории Запорожской АЭС прекратился, - Днепропетровская ОВА

Понедельник 12 августа 2024 07:57
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Пожар на территории Запорожской АЭС прекратился, - Днепропетровская ОВА Фото: Запорожская атомная электростанция (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

На территории Запорожской атомной электростанции прекратился пожар, устроенный там российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам уровень радиации в Никопольском районе в норме.

"Держим ситуацию на контроле", - написал Лысак.

Пожар на ЗАЭС

Напомним, 11 августа жители Никополя заметили пожар в одной из градирен Запорожской атомной электростанции на оккупированном берегу бывшего Каховского водохранилища.

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что, по неофициальной информации от источников с противоположного берега, россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве. Он отметил, что ЗАЭС работает в штатном режиме.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции". По словам главы государства, пока показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские террористы и используют для шантажа и Украины, и всей Европы и мира. "Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ", - написал он.

МАГАТЭ заявило, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма в северной части Запорожской атомной электростанции, появившегося после "многочисленных взрывов".

В Энергоатоме вероятными причинами пожара считают халатность оккупантов или сознательный поджог. Превышение контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано.

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