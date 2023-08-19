Пожежа на території центру МВС під Києвом: стала відома причина

Сьогодні, 19 серпня, у складському приміщенні Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС під Києвом сталась пожежа. Відбулась детонація вибухонебезпечних предметів під час експертизи.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"За попередньою інформацією, експерти ДНДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів. На жаль, відбулася детонація. Слідчі та криміналісти Нацполіції працюють на місці події", - пише Клименко. Пожежа під Києвом В селі Петропавлівська Борщагівка сталась пожежа на складському приміщенні Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Через деякий час в ДСНС додали, що пожежа ніяк не пов'язана з оголошеною на той момент повітряною тривогою. За словами Ігоря Клименка, внаслідок пожежі є постраждалі працівники експертної служби. Пожежу було локалізовано.