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Пожар на территории центра МВД под Киевом: стала известна причина

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Суббота 19 августа 2023 12:55
Пожар на территории центра МВД под Киевом: стала известна причина Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 19 августа, в складском помещении Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД под Киевом произошел пожар. Произошла детонация взрывоопасных предметов во время экспертизы.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"По предварительной информации, эксперты ГНИКЦ проводили экспертизу взрывоопасных предметов. К сожалению, произошла детонация. Следователи и криминалисты Нацполиции работают на месте происшествия", - пишет Клименко.

Пожар под Киевом

В селе Петропавловская Борщаговка произошел пожар на складском помещении Государственного научно-исследовательского экспертно криминалистического центра МВД. Через некоторое время в ГСЧС добавили, что пожар никак не связан с объявленной на тот момент воздушной тревогой.

По словам Игоря Клименко, в результате пожара пострадали работники экспертной службы.

Пожар был локализован.

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Киев Министерство внутренних дел Украины
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