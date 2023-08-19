Пожар на территории центра МВД под Киевом: стала известна причина

Сегодня, 19 августа, в складском помещении Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД под Киевом произошел пожар. Произошла детонация взрывоопасных предметов во время экспертизы.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"По предварительной информации, эксперты ГНИКЦ проводили экспертизу взрывоопасных предметов. К сожалению, произошла детонация. Следователи и криминалисты Нацполиции работают на месте происшествия", - пишет Клименко. Пожар под Киевом В селе Петропавловская Борщаговка произошел пожар на складском помещении Государственного научно-исследовательского экспертно криминалистического центра МВД. Через некоторое время в ГСЧС добавили, что пожар никак не связан с объявленной на тот момент воздушной тревогой. По словам Игоря Клименко, в результате пожара пострадали работники экспертной службы. Пожар был локализован.