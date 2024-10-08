Пожежа все ще триває: з'явились нові супутникові знімки наслідків атаки на НПЗ у Феодосії

За даними моніторингу, на знімках з супутника Planet Labs за 8 жовтня видно клуби диму на території нафтобази у Феодосії.

Варто зауважити, що цей морський нафтовий термінал назвали "найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ".

Як свідчать супутникові знімки, станом на 11:44 за Київським часом там все ще триває масштабна пожежа.

Удар по нафтобазі в Феодосії

7 жовтня в окупованій Феодосії пролунали вибухи, після чого на нафтовому терміналі сталася пожежа. Місто оголосило режим муніципальної надзвичайної ситуації. Це не перший напад: у березні 2024 року термінал вже атакували чотири дрони/

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по нафтотерміналу в Феодосії.

За даними ЗМІ, на території нафтобази могла перебувати російська система ППО "Панцир-С1".

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