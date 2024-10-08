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Пожар все еще продолжается: появились новые спутниковые снимки последствий атаки на НПЗ в Феодосии

Иллюстративное фото: появились новые спутниковые снимки последствий атаки на НПЗ в Феодосии (t.me mchs_official)
Автор: Наталья Кава

На нефтебазе в Феодосии, которую недавно атаковали Вооруженные силы Украины, продолжается пожар. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

По данным мониторинга, на снимках со спутника Planet Labs за 8 октября видны клубы дыма на территории нефтебазы в Феодосии.

Следует заметить, что этот морской нефтяной терминал назвали "самым крупным в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ".

Как свидетельствуют спутниковые снимки, по состоянию на 11:44 по Киеву там все еще продолжается масштабный пожар.

Удар по нефтебазе в Феодосии

7 октября в оккупированной Феодосии раздались взрывы, после чего на нефтяном терминале произошел пожар. Город объявил режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Это не первое нападение: в марте 2024 года терминал уже атаковали четыре дрона/

В Генштабе ВСУ подтвердили удар по нефтетерминалу в Феодосии.

По данным СМИ, на территории нефтебазы могла находиться российская система ПВО "Панцирь-С1".

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