На території НПЗ у Феодосії, яке атакувала Україна, стояв "Панцир-С1": супутникові знімки

В ніч на 7 жовтня було завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника в тимчасово окупованій Феодосії. Там могла бути розташована російська система ППО "Панцир-С1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними ЗМІ, "Панцир-С1" стояв на території НПЗ ще з 2022 року. Однак він не допоміг відбити атаку на нафтовий термінал.

"Встановлений на подіумі "Панцир" можна побачити як на відео, опублікованому Telegram-каналом "АТЕШ", так і на супутникових знімках", - пише "Радіо Свобода".

Варто зауважити, що такі ж "Панцирі" на подіумах раніше були встановлені на території нафтобази в Туапсе і поруч з іншими російськими об'єктами критичної інфраструктури. На подіум їх ставлять для збільшення дальності виявлення цілей. У Підмосков'ї вони також були розміщені недалеко від резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьові.

Атака на нафтобазу

Сьогодні вночі на нафтобазі у Феодосії спалахнула пожежа. Попередньо, її було уражено безпілотниками.

Відомо, що пожежа була на АТ "Морський нафтовий термінал", який раніше вже був атакований. Весною цього року територію нафтобази впали чотири безпілотники, що спричинило пошкодження магістрального трубопроводу та пожежу. Працівників тоді евакуювали, а на ліквідацію вогню пішло півтори години.

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