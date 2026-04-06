UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Ціллю став не лише носій "Калібрів": з'явилися деталі атаки на Новоросійськ

17:26 06.04.2026 Пн
2 хв
З’явилися перші подробиці наслідків на нафтобазі
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото

Після нічної атаки дронів на Новоросійськ в РФ спалахнув об'єкт "Транснефті", де обслуговуються найбільші нафтові танкери.

Як повідомляє РБК-Україна, про наслідки атаки написало видання Reuters.

Читайте також: Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News

Вогонь охопив причальну зону державної компанії "Транснефть" у чорноморському порту Новоросійська.

Де саме горіло

Пожежа виникла поблизу причалів 1, 1а та 2 - ключових вантажних точок терміналу.

Їхні технічні можливості:

  • причал 1 - може приймати танкери вантажопідйомністю до 250 000 тонн;
  • причал 2 - розрахований на судна до 90 000 тонн.

Чи зупинилося перевантаження нафти

Наскільки атака вплинула на роботу терміналу - досі невідомо. "Транснефть" на запити журналістів видання поки що не відповіла.

Оновлено о 17:35

У Генштабі підтвердили успішну атаку на "Шесхаріс".

"Зокрема, уражено нафтоналивну інфраструктуру нафтового терміналу “Шесхарис” (Новоросійськ, Краснодарський край, рф). Зафіксовані влучання по цілі та масштабну пожежу на території терміналу", - йдеться у повідомленні.

Фото: Генштаб показав наслідки атаки на РФ (t.me/GeneralStaffZSU)

Водночас джерела РБК-Україна в СБУ розповіли, що унаслідок удару пошкоджено 6 із 7 нафтоналивних стендерів. Через них здійснюється завантаження та розвантаження нафти з танкерів.

Крім того, дронили влучили по наземній інфраструктурі термінала. Зокрема, пошкоджено вузловий блок трубопровідної системи та вузол обліку нафти, виникли пожежі.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, вночі 5 квітня дрони атакували Новоросійськ - у мережі з'явилися відео з пожежею на терміналі "Шесхаріс" і повідомлення про вибухи.

Мер міста підтвердив масовану атаку безпілотників і закликав жителів залишатися в укриттях.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявляв, що один з ударів прийшовся по фрегату "Адмірал Григорович". Ступінь його пошкодження встановлює розвідка.

Оцінки Київської школи економіки свідчать про те, що серія попередніх ударів по нафтових терміналах Росії на Балтиці - в Приморську та Усть-Лузі - завдала країні-агресору збитків майже на мільярд доларів.

Через ці два порти проходить понад 40% морського нафтового експорту Росії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяНАФТААтака дронів