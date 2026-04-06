Ціллю став не лише носій "Калібрів": з'явилися деталі атаки на Новоросійськ

Вогонь охопив причальну зону державної компанії "Транснефть" у чорноморському порту Новоросійська.

Де саме горіло

Пожежа виникла поблизу причалів 1, 1а та 2 - ключових вантажних точок терміналу.

Їхні технічні можливості:

причал 1 - може приймати танкери вантажопідйомністю до 250 000 тонн;

причал 2 - розрахований на судна до 90 000 тонн.

Чи зупинилося перевантаження нафти

Наскільки атака вплинула на роботу терміналу - досі невідомо. "Транснефть" на запити журналістів видання поки що не відповіла.

Оновлено о 17:35

У Генштабі підтвердили успішну атаку на "Шесхаріс".

"Зокрема, уражено нафтоналивну інфраструктуру нафтового терміналу “Шесхарис” (Новоросійськ, Краснодарський край, рф). Зафіксовані влучання по цілі та масштабну пожежу на території терміналу", - йдеться у повідомленні.

Фото: Генштаб показав наслідки атаки на РФ (t.me/GeneralStaffZSU)

Водночас джерела РБК-Україна в СБУ розповіли, що унаслідок удару пошкоджено 6 із 7 нафтоналивних стендерів. Через них здійснюється завантаження та розвантаження нафти з танкерів.

Крім того, дронили влучили по наземній інфраструктурі термінала. Зокрема, пошкоджено вузловий блок трубопровідної системи та вузол обліку нафти, виникли пожежі.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, вночі 5 квітня дрони атакували Новоросійськ - у мережі з'явилися відео з пожежею на терміналі "Шесхаріс" і повідомлення про вибухи.

Мер міста підтвердив масовану атаку безпілотників і закликав жителів залишатися в укриттях.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявляв, що один з ударів прийшовся по фрегату "Адмірал Григорович". Ступінь його пошкодження встановлює розвідка.