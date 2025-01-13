Пожежа у Лос-Анджелесі не вщухає, кількість загиблих зросла

Пожежні літаки скидають воду і вогнетривкі речовини на круті пагорби, щоб зупинити поширення пожежі в Палісейдах на схід. Наземним екіпажам вдалося врятували кілька будинків.

Станом на ранок неділі, 12 січня, стихія забрала життя щонайменше 14 осіб. Ще як мінімум 16 вважаються зниклими безвісти.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що очікує на зростання кількості жертв.

"Я відправив пошуково-рятувальні команди. У нас є собаки для пошуку трупів, і, ймовірно, їх буде набагато більше", - сказав він в ефірі телеканалу NBC.

Ньюсом сказав, що пожежі, ймовірно, стануть найгіршим стихійним лихом в історії США "з точки зору лише витрат, пов'язаних із ними".

За даними вогнеборців, пожежі пошкодили або знищили 12 тисяч будівель. До неділі понад 100 тисячам людей в окрузі Лос-Анджелес було наказано евакуюватися, а ще 87 тисяч отримали попередження про евакуацію.

За останні 24 години пожежа у Пасифік Палісейдс поширилася ще на 1000 акрів (400 гектарів), охопивши ще більше будинків. За даними пожежників, хоча 11% пожежі у районі локалізовано, вона охопила понад 22 тисячі акрів (8900 гектарів).

Зокрема, вогонь поширився на каньйон Мандевілль, долину Сан-Фернандо і загрожує перекинутися на Брентвуд, - елітний район, який є домом для багатьох знаменитостей. Полум'я також підступило до автостради 405, що проходить з півночі на південь.

Найсильніший вітер попереду

Національна метеорологічна служба попередила, що сильніші пориви до 110 км/год можуть повернутися на початку наступного тижня. Місцева влада заявила, що найсильніший вітер очікується у вівторок.

Червоний рівень небезпеки встановлений для округів Лос-Анджелес і Вентура до середи, 15 січня. Вітри разом із сухим повітрям та сухою рослинністю зберігатимуть пожежонебезпечну погоду в цьому регіоні. До четверга ці умови мають послабитися.

Влада оголосила надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я через густий, токсичний дим, що висить над містом, і погану якість повітря, адже пожежі підняли у повітря сліди металів, пластику та інших синтетичних матеріалів.

Тим часом є прогрес у відновленні електропостачання в районах Лос-Анджелеса. Гендиректор компанії Edison у Південній Каліфорнії Стівен Павелл, повідомив, що наразі без електроенергії залишаються близько 50 тисяч клієнтів, порівняно з більш ніж півмільйоном кілька днів тому.