Пожар в Лос-Анджелесе не утихает, количество погибших возросло

Пожарные самолеты сбрасывают воду и огнеупорные вещества на крутые холмы, чтобы остановить распространение пожара в Палисейдах на восток. Наземным экипажам удалось спасли несколько домов.

По состоянию на утро воскресенья, 12 января, стихия унесла жизни по меньшей мере 14 человек. Еще как минимум 16 считаются пропавшими без вести.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что ожидает роста количества жертв.

"Я отправил поисково-спасательные команды. У нас есть собаки для поиска трупов, и, вероятно, их будет гораздо больше", - сказал он в эфире телеканала NBC.

Ньюсом сказал, что пожары, вероятно, станут худшим стихийным бедствием в истории США "с точки зрения только расходов, связанных с ними".

По данным пожарных, пожары повредили или уничтожили 12 тысяч зданий. К воскресенью более 100 тысячам людей в округе Лос-Анджелес было приказано эвакуироваться, а еще 87 тысяч получили предупреждение об эвакуации.

За последние 24 часа пожар в Пасифик Палисейдс распространился еще на 1000 акров (400 гектаров), охватив еще больше домов. По данным пожарных, хотя 11% пожара в районе локализовано, он охватил более 22 тысяч акров (8900 гектаров).

В частности, огонь распространился на каньон Мандевилль, долину Сан-Фернандо и угрожает перекинуться на Брентвуд, - элитный район, который является домом для многих знаменитостей. Пламя также подступило к автостраде 405, проходящей с севера на юг.

Самый сильный ветер впереди

Национальная метеорологическая служба предупредила, что более сильные порывы до 110 км/ч могут вернуться в начале следующей недели. Местные власти заявили, что самый сильный ветер ожидается во вторник.

Красный уровень опасности установлен для округов Лос-Анджелес и Вентура до среды, 15 января. Ветры в сочетании с сухим воздухом и сухой растительностью будут сохранять пожароопасную погоду в этом регионе. К четвергу эти условия должны ослабнуть.

Власти объявили чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за густого, токсичного дыма, висящего над городом, и плохого качества воздуха, ведь пожары подняли в воздух следы металлов, пластика и других синтетических материалов.

Тем временем есть прогресс в восстановлении электроснабжения в районах Лос-Анджелеса. Гендиректор компании Edison в Южной Калифорнии Стивен Пауэлл сообщил, что в настоящий момент без электроэнергии остаются около 50 тысяч клиентов, по сравнению с более чем полумиллионом несколько дней назад.