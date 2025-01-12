Пожар в Лос-Анджелесе не утихает, есть риск распространения огня
Масштабный пожар в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс продолжается. В ближайшее время ожидается осложнение погоды, что может расширить площадь возгорания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Пожарные укрощали стихию и в субботу, 11 января, ведь за ночь пожар распространился еще на 1000 акров. Жителей предупредили о вероятном осложнении погодных условий в течение следующих 72 часов, что может привести к дальнейшему разжиганию огня.
Представитель пожарной службы Калифорнии Тодд Хопкинс отметил, что хотя 11% пожара в Палисейдс уже локализовано, он охватил более 22 тысяч акров (8900 га).
По словам Хопкинса, пожар распространился также на район каньона Мандевилль. Пламя может перекинуться на Брентвуд, - элитный район, где живут и играют знаменитости.
Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна Роберт Луна отметил, что 153 тысячам жителей города приказали эвакуироваться, еще 166 тысяч жителей были предупреждены о вероятной эвакуации. Стихия угрожает 57 тысячам зданий.
Луна добавил, что его ведомство направило 40 сотрудников поисково-спасательной команды для совместной работы с другими ведомствами. Среди них - служебные собаки для поиска останков жертв и помощи в воссоединении семей, которые были разведены.
"Округ Лос-Анджелес пережил еще одну ночь невероятного ужаса и разбитых сердец", - сказала руководитель округа Лос-Анджелес Линдси Горват.
В пятницу вечером сильный ветер Санта-Ана, раздувавший огонь, ослаб. Однако пожар в Палисадах на западной окраине города двигался в новом направлении, ведь ветер пришел из Тихого океана и угрожал густонаселенным предгорьям долины Сан-Фернандо.
Пожары в Лос-Анджелесе
Во вторник, 7 января, в разных районах Лос-Анджелеса вспыхнули шесть пожаров. За несколько дней они вместе охватили более 36 тысяч акров (14 500 гектаров), или 56 квадратных миль, что в 2-1/2 раза превышает площадь Манхэттена.
8 января в Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение. Президент США Джо Байден отменил визит в Италию из-за стихии.
Самый разрушительный в истории Лос-Анджелеса пожар сравнял с землей целые районы и оставил тлеющие руины того, что когда-то было человеческими домами и имуществом.
Пожары унесли жизни по меньшей мере 11 человек и повредили или разрушили 10 тысяч зданий. По меньшей мере 13 человек считаются пропавшими без вести.
Частная синоптическая компания AccuWeather оценила ущерб и экономические потери в 135-150 миллиардов долларов, что предвещает тяжелое восстановление и стремительный рост расходов на страхование домовладельцев.
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