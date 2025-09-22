UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Пожежа у Київській області внаслідок влучання ворожого БпЛА: перші подробиці

Ілюстративне фото: Пожежа у Київській області внаслідок влучання ворожого БпЛА (facebook dsnskharkiv))
Автор: Марина Балабан

У Бориспільському районі внаслідок атаки російських беспілотників загорілись житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.

"У Бориспільському районі сталося займання триповерхового житлового будинку. Також виникла пожежа у двох приватних будинках", - ідеться у повідомленні КОВА.

Оперативні служби працюють на місцях. 

Інформація щодо потерпілих не надходила, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації і пообяцяли згодом надати більше інформації. 

"Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях", - наголосили в КОВА. 

Робота ППО в Київській області 

Близько 2:00 у Київській області повідомили про роботу ППО зі збиття ворожих ударних дронів. 

"Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", - наголосили у КОВА.

Перед цим повідомлялось про загрозу ударів БпЛА у Фастівському, Обухівському, Бучанському, Білоцерківському та Вишгородському районах області.

Близько 2:30 відбої повітряної тривоги оголосили у Фастівському, Бучанському, Білоцерківському районах Київщини. 

"Шахедна" атака на Україну

Раніше РБК-Україна повідомляло про повітряну тривогу в ніч на 22 вересня в декількох областях України через ударні дрони "Шахед", які російські військові запустили по Україні.

Під загрозою досі перебувають східні та південні області України.

Попередня масова "шахедна" тривога була в Україні 19 вересня. Тоді під атакою ударних дронів армії РФ перебували східні, південні, північні та центральні регіони України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніКиївська областьПожежа