Пожежа у Київській області внаслідок влучання ворожого БпЛА: перші подробиці

"У Бориспільському районі сталося займання триповерхового житлового будинку. Також виникла пожежа у двох приватних будинках", - ідеться у повідомленні КОВА.

Оперативні служби працюють на місцях.

Інформація щодо потерпілих не надходила, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації і пообяцяли згодом надати більше інформації.

"Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях", - наголосили в КОВА.

Робота ППО в Київській області

Близько 2:00 у Київській області повідомили про роботу ППО зі збиття ворожих ударних дронів.

"Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", - наголосили у КОВА.

Перед цим повідомлялось про загрозу ударів БпЛА у Фастівському, Обухівському, Бучанському, Білоцерківському та Вишгородському районах області.

Близько 2:30 відбої повітряної тривоги оголосили у Фастівському, Бучанському, Білоцерківському районах Київщини.