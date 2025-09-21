ua en ru
Пн, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україною шириться повітряна тривога: які області під атакою "шахедів"

Україна , Неділя 21 вересня 2025 23:37
UA EN RU
Україною шириться повітряна тривога: які області під атакою "шахедів" Фото: люди в укритті під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Російські військові запустили по України ударні дрони "Шахед". У декількох областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram та Карту повітряних тривог.

О 22:50 Повітряні сили ЗСУ повідомили про групи БпЛА на межі Запорізької та Херсонської областей, на сході Харківщини, в Кам'янському та Нікопольському районах Дніпропетровщини, на декілька дронів північніше Чернігова.

Згодом надійшли повідомлення про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя та північ Харківщини.

О 23:14 з'явилась інформація про нові ударні БпЛА північніше Чернігова, що постійно змінюють напрямок руху; дрони в північно-східній частині Полтавщини, які тримають курс на Полтаву; в західній частині Дніпропетровщини, що летять північним курсом та нові "шахеди" у Нікопольському районі Дніпропетровщини.

Станом на 23:23 карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд:

Україною шириться повітряна тривога: які області під атакою &quot;шахедів&quot;

Оновлено о 00:20

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, групи ударних БпЛА зафіксовані в різних регіонах України, зокрема, у Полтавській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях.

Також з'явилась інформація про БпЛА з Черкащини курсом на Бориспільській район Київської області.

Обстріли армії РФ

Як повідомляло РБК-Україна, попередня масова "шахедна" тривога була в Україні 19 вересня. Тоді під атакою ударних дронів армії РФ перебували східні, південні, північні та центральні регіони України.

Вдень 19 вересня російські загарбники обстріляли дронами цивільний автомобіль у місті Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок удару загинуло подружжя.

Ввечері того ж дня у Києві та низці областей двічі оголошували тривогу через загрозу балістики.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Повітряна тривога Дрони
Новини
Макрон відповів Трампу на вимогу ввести тарифи проти Китаю
Макрон відповів Трампу на вимогу ввести тарифи проти Китаю
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто