Пожар в Киевской области в результате попадания вражеского БпЛА: первые подробности

"В Бориспольском районе произошло возгорание трехэтажного жилого дома. Также возник пожар в двух частных домах", - говорится в сообщении КОВА.

Оперативные службы работают на местах.

Информация о пострадавших не поступала, сообщили в Киевской областной военной администрации и пообещали позже предоставить больше информации.

"Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах", - подчеркнули в КОВА.

Работа ПВО в Киевской области

Около 2:00 в Киевской области сообщили о работе ПВО по сбиванию вражеских ударных дронов.

"Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", - отметили в КОВА.

Перед этим сообщалось об угрозе ударов БпЛА в Фастовском, Обуховском, Бучанском, Белоцерковском и Вышгородском районах области.

Около 2:30 отбои воздушной тревоги объявили в Фастовском, Бучанском, Белоцерковском районах Киевской области.