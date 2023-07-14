UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пожежа на АЗС в Києві. У лікарні помер неповнолітній пасажир авто

Фото: у Києві сталася велика пожежа на АЗС (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Левицький

Неповнолітній пасажир Audi, яка влетіла у колонку із пальним та спричинила пожежу на АЗС у Києві, помер у лікарні. Він був одним із трьох потерпілих унаслідок ДТП.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Відомо, що 17-річний хлопець помер у лікарні від отриманих в аварії травм. Він був братом 21-річного водія Audi, чиє авто в’їхало в автозаправну станцію і загорілось на Броварському проспекті.

Також відомо, що обоє братів після аварії перебували з опіками в реанімації, в тяжкому стані. Окрім них у лікарні знаходився й один з працівників АЗС, його стан медики раніше оцінювали як середньої тяжкості.

Попередньо, автомобіль Audi на великій швидкості рухався по Броварському проспекту. Водій авто здійснив з’їзд у бік автозаправки, проте не встиг загальмувати, і Audi врізалась в автозаправну колонку.

Пожежа на АЗС

У неділю, 9 липня, на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа.

Зазначається, що вогнеборці займалися ліквідацією пожежі на АЗС у Дніпровському районі. До гасіння було залучено 30 осіб особового складу та 5 одиниць техніки.

Про все, що відомо щодо пожежі на столичній АЗС можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДТПАЗСПожежа