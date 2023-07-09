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В результаті пожежі на АЗС в Києві є постраждалі

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Київ, Неділя 09 липня 2023 16:13
В результаті пожежі на АЗС в Києві є постраждалі Фото: в Києві сталась пожежа на АЗС (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В наслідок сьогоднішньої пожежі на АЗС є троє постраждалих. Двох госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

"Медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС в Деснянському районі", - повідомив мер.

Він також розповів, що третього постраждалого наразі оглядають, а потім також госпіталізують.

"Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місці", - додав Кличко.

Пожежу ліквідовано

"Пожежу на АЗС ліквідовано", - повідомив мер столиці.

За його даними, вогонь вирував на площі 1500 м кв. нині рятувальники досі продовжують розвідку приміщень.

"Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому - 17 років", - додав Кличко.

Пожежа на АЗС

Сьогодні, 9 липня, на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа.

Зазначається, що вогнеборці вже займаються ліквідацією пожежі на АЗС у Дніпровському районі. До гасіння залучили 30 осіб особового складу та 5 одиниць техніки.

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