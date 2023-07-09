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У Києві сталася велика пожежа на АЗС (відео)

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Київ, Неділя 09 липня 2023 15:29
У Києві сталася велика пожежа на АЗС (відео) Ілюстративне фото: у Києві сталася велика пожежа на АЗС (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа у неділю, 9 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Telegram-канали повідомляють, що палає автозаправна станція.

На відео видно, як підіймаються чорні густі клуби диму від пожежі.

При цьому київська влада та ДСНС поки не коментували подію. Причини пожежі також не відомі.

Надзвичайні події

Нагадаємо, 20 червня у житловий будинок під Києвом влучила блискавка. Через це моментально спалахнула пожежа.

Раніше у Вишгородському районі Київської області у полі загорілися пластикові труби. Стовп диму від пожежі було видно навіть з центру столиці.

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